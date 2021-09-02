Хабиб тремя словами описал матч Россия — Хорватия

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с участием сборных России и Хорватии. Встреча, проходившая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.