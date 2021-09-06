Нурмагомедов: Если бы не рефери, Конор погиб бы

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде.

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По словам Хабиба, если бы рефери Херб Дин не вмешался, Конор лишился бы жизни.

«Херб Дин, откровенно говоря, просто спас ему жизнь. Это с

Представьте, что было бы, если бы там не было Херба Дина. Конор погиб бы. Он стучал, но я крепко держал его. Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу iAmTheBay.