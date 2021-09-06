Нурмагомедов: Если бы не рефери, Конор погиб бы

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде.
По словам Хабиба, если бы рефери Херб Дин не вмешался, Конор лишился бы жизни.
«Херб Дин, откровенно говоря, просто спас ему жизнь. Это с
Представьте, что было бы, если бы там не было Херба Дина. Конор погиб бы. Он стучал, но я крепко держал его. Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу iAmTheBay.
На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, у Макгрегора 22 победы и шесть поражений.