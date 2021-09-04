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Эроса удушающим приёмом победил Журдена на UFC Вегас 36

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад

Сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября, проходит турнир UFC Вегас 36. В одном из боёв предварительного карда американец Джулиан Эроса удушающим приёмом одержал победу в бою с Шарлем Журденом из Канады.

Эроса удушающим приёмом победил Журдена на UFC Вегас 36
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

UFC Вегас 36. Кард турнира Основной кард Дерек Брансон — Даррен Тилл Том Аспинэлл — Сергей Спивак Алекс Мороно — Давид Завада Модестас Букаускас — Халил Рунтри Пэдди Пимблетт — Луиджи Вендрамини.

Предварительный кард Молли Маккэнн — Джи Йон Ким Джек Шор — Людвик Шолинян Джулиан Эроса — Шарль Журден Далча Лунгиамбула — Марк-Андре Баррио.

MMA,Даррен Тилл,Алекс Мороно,
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