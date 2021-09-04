Эроса удушающим приёмом победил Журдена на UFC Вегас 36

Сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября, проходит турнир UFC Вегас 36. В одном из боёв предварительного карда американец Джулиан Эроса удушающим приёмом одержал победу в бою с Шарлем Журденом из Канады.
UFC Вегас 36. Кард турнира Основной кард Дерек Брансон — Даррен Тилл Том Аспинэлл — Сергей Спивак Алекс Мороно — Давид Завада Модестас Букаускас — Халил Рунтри Пэдди Пимблетт — Луиджи Вендрамини.
Предварительный кард Молли Маккэнн — Джи Йон Ким Джек Шор — Людвик Шолинян Джулиан Эроса — Шарль Журден Далча Лунгиамбула — Марк-Андре Баррио.