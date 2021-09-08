Энтони Смит: «Махачев чаще рискует, чем Хабиб»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит сравнил манеру ведения боя Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
«Мне нравится, что Ислам чаще рискует, чем Хабиб. Он чаще обостряет ситуацию, когда контролирует соперника в партере. И это хорошо.
Хабиб иногда отпускал педаль газа и не так часто рисковал. Если бы он чаще рисковал, то нокаутировал бы своих соперников быстрее.
Хабиб предпочитал просто изматывать и ломать соперников до тех пор, пока они сами не начинали искать выхода», – считает Смит.
30 октября на UFC 267 в Абу-Даби Махачев проведет бой с Рафаэлем Дос Аньосом.