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Энтони Смит: «Махачев чаще рискует, чем Хабиб»

Sports.ruиещё 1
1 час назад

Полутяжеловес UFC Энтони Смит сравнил манеру ведения боя Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

Энтони Смит: «Махачев чаще рискует, чем Хабиб»
Фото: ТАССТАСС

«Мне нравится, что Ислам чаще рискует, чем Хабиб. Он чаще обостряет ситуацию, когда контролирует соперника в партере. И это хорошо.

Хабиб иногда отпускал педаль газа и не так часто рисковал. Если бы он чаще рисковал, то нокаутировал бы своих соперников быстрее.

Хабиб предпочитал просто изматывать и ломать соперников до тех пор, пока они сами не начинали искать выхода», – считает Смит.

30 октября на UFC 267 в Абу-Даби Махачев проведет бой с Рафаэлем Дос Аньосом.

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