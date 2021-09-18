Чемпионка UFC Шевченко вступилась за ринг-герлз после слов Нурмагомедова

«Странно говорить о том, что они никак не связаны с MMA. Они были на самых первых турнирах. По сути, и они тоже часть успеха индустрии. Послушайте, без девочек, фанатов, грамотного освещения — турниры были бы скучны. Все эти детали и составляют общую картину. Поэтому разговоров тут быть не может. Ринг-герлз — неотъемлемая часть боев, и в маленьких, и в крупных промоушенах», — убеждена чемпионка UFC в наилегчайшем весе.