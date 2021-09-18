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Емельяненко единогласным решением судей победил блогера Тарасова

Газета.Ru
1 час назад

Российский боец Александр Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над блогером Артемом Тарасовым в главном бою турнира промоушена «Наше Дело».

Емельяненко победил блогера Тарасова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн.

Александр Емельяненко оказался тяжелее Артёма Тарасова на 38 кг

Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее актер и исполнитель песен Никита Джигурда провел в Москве поединок по правилам смешанных единоборств (ММА).

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,Никита Джигурда,
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