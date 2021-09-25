Лучший боец мира снова арестован. Джонса обвинили в домашнем насилии

Костяной рискует попрощаться с чемпионскими амбициями и всей карьерой.

Фото: SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES

Джон Джонс снова это сделал. Нет, не защитил титул, не одержал победу и даже не попался на допинге. Долгое отсутствие лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (де-факто лучшего бойца мира) уже отучило нас от всего этого. Джонс снова попал за решётку.

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Да-да, проблемы с законом у него теперь случаются чаще, чем поединки. Что Джонс натворил на этот раз? Детальных подробностей пока нет. На данный момент известно, что Джону предъявляют обвинения в применении домашнего насилия, нанесении телесных повреждений, а также во взломе автомобиля. Боец был арестован в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и уже выпущен под залог в размере $ 8 тыс. Но очень скоро эта история получит продолжение. Уже 25 сентября Костяному необходимо появиться в суде, и его перспективы весьма печальны. Почему? Да всё потому, что как мы говорили, в полиции он сейчас оказывается чаще, чем в октагоне.

За Джонсом тянется целый шлейф преступлений. Напомним, первое известное общественности правонарушение он допустил в 2012 году, когда в Бингемтоне (штат Нью-Йорк, США) на своём «Бентли» врезался в столб. Тесты показали, что Джон пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его выпустили под залог, а позже приостановили действие его водительских прав на 6 месяцев и заставили прослушать курс о последствиях опасного вождения.

Но то были только цветочки. Наибольший скандал случился в 2015 году. В апреле того года он вновь попал в ДТП, при этом пострадала беременная женщина. При таких обстоятельствах Джонс бессовестно покинул место происшествия. В его авто были найдены запрещённые препараты. Понимая, что деваться некуда, Джон пришёл с повинной. Это помогло ему получить лишь условное наказание – 18 месяцев тюрьмы, при том что по факту за побег с места аварии ему грозило 3,5 года реального срока. Как бы то ни было, тогда он получил наказание и от UFC, лишившись звания чемпиона.

Новые проблемы с законом появились у Джона в 2019 году. В сентябре он обвинялся в насилии по отношению к официантке. Боец не признавал вину, но суд назначил ему 90-дневный испытательный срок, вынудил выплатить судебные издержки, а также предписал отказаться от употребления алкоголя и запрещённых препаратов.

Наконец, предыдущий привод в полицию случился уже после его последнего на сегодняшний день боя. В марте 2020 года ему предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и небрежном обращении с огнестрельным оружием. В итоге он провёл четыре дня под домашним арестом, ему были назначены 48 часов общественных работ и принудительное 90-дневное амбулаторное лечение.

Но, кажется, жизнь Джонса ничему не учит. То ли скромные наказания за правонарушение его не уже не пугают, то ли он попросту неисправим, но Джон вляпывается в историю за историей.

Чем это может грозить ему теперь, кроме реального срока? Возможно, прощанием с карьерой, а вместе с этим и с чемпионскими амбициями. Напомним, что Джон не дерётся с февраля 2020 года. Уже на протяжении года он обещает перебраться в тяжёлый вес, но требует не только сразу дать ему чемпионский бой, но и заплатить баснословные деньги.

Буквально вчера он снова говорил о том, что хочет драться лишь за титул. Но позвольте, какой титульный бой ему подавать, если он не только не выступает, но и умудряется постоянно бросать тень на репутацию всей лиги своим отвратительным поведением? Вполне вероятно, что если Джонс получит реальный срок (а с таким бэкграундом это возможно), боссы лиги уже просто поставят на нём крест. Да и как не поставить, если Джонсу придётся отбывать наказание и снова оставаться вне поединков. Годы идут, Джону уже 34. Хотя мудрости, судя по всему, эти самые годы ему не прибавляют.