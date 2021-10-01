Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 77.82
Войти в почту

Стали известны первые слова Джошуа после поражения от Усика

Lenta.ru
1 час назад

Британский боксер Энтони Джошуа после поражения от украинца Александра Усика заявил, что знает, как победить в следующем поединке. Первые слова спортсмена стали известны после публикации документального видео о бое на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Стали известны первые слова Джошуа после поражения от Усика
Фото: Страница Александра Усика в InstagramСтраница Александра Усика в Instagram

Диалог между Джошуа и Усиком состоялся в углу британского боксера.

«Мы ведь повторим это? Теперь я знаю, как победить», — произнес британец.

28 сентября промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что контракт с Джошуа предусматривал пункт о проведении реванша. По словам менеджера, повторный поединок может состояться до конца марта 2022 года. Ожидается, что бой пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся 26 сентября в Лондоне. Украинец одержал победу единогласным решением судей со счетом 117-112, 116-112, 115-113 и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

MMA,Александр Красюк,Энтони Джошуа,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители