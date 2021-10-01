Стали известны первые слова Джошуа после поражения от Усика

Британский боксер Энтони Джошуа после поражения от украинца Александра Усика заявил, что знает, как победить в следующем поединке. Первые слова спортсмена стали известны после публикации документального видео о бое на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Фото: Страница Александра Усика в Instagram Страница Александра Усика в Instagram

Диалог между Джошуа и Усиком состоялся в углу британского боксера.

«Мы ведь повторим это? Теперь я знаю, как победить», — произнес британец.

28 сентября промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что контракт с Джошуа предусматривал пункт о проведении реванша. По словам менеджера, повторный поединок может состояться до конца марта 2022 года. Ожидается, что бой пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».