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На Нурмагомедова попытались напасть во время пресс-конференции

Lenta.ruиещё 2
21 минуту назад

На пресс-конференции с участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова произошел инцидент. Ролик в Twitter опубликовал пользователь Alex Behunin.

Во время выступления россиянина неизвестный выбежал на сцену и замахнулся на спортсмена. Тот остался неподвижным и попросил оппонента так не делать. После этого мужчину вывела из зала охрана, а Нурмагомедов продолжил выступление. Мероприятие прошло в рамках серии благотворительных вечеров в Великобритании.

Ранее 4 октября Нурмагомедов рассказал о том, как попал в окружение толпы фанатов «Ливерпуля». Он отметил, что был готов дать бой тысяче болельщиков.

Нурмагомедов — непобежденный боец, бывший чемпион UFC в легком весе. Он одержал 29 побед в ММА и завершил карьеру осенью прошлого года.

MMA,Видео,Хабиб Нурмагомедов,
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