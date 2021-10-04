На пресс-конференции с участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова произошел инцидент. Ролик в Twitter опубликовал пользователь Alex Behunin.

Во время выступления россиянина неизвестный выбежал на сцену и замахнулся на спортсмена. Тот остался неподвижным и попросил оппонента так не делать. После этого мужчину вывела из зала охрана, а Нурмагомедов продолжил выступление. Мероприятие прошло в рамках серии благотворительных вечеров в Великобритании.

Ранее 4 октября Нурмагомедов рассказал о том, как попал в окружение толпы фанатов «Ливерпуля». Он отметил, что был готов дать бой тысяче болельщиков.