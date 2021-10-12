Украина лишила российских бойцов ММА чемпионата Европы

Украинская федерация смешанных единоборств (UF MMA) отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве. Об этом изданию Sport Arena рассказал глава организации Владимир Тесля.

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Изначально мероприятие должно было пройти в Греции, а затем в Грузии, но страны отказались от проведения мероприятия из-за эпидемиологической обстановки. После этого Украина заявила о желании провести турнир, но при условии отсутствия россиян.

«Наше главное требование относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. GAMMA (Всемирная ассоциация ММА) пошла нам навстречу. Поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны», — заявил он.

Чемпиона Европы по MMA пройдет с 5 по 9 ноября.

6 октября сообщалось, что футболиста сборной Украины Александра Зинченко затравили за фото с бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Пользователи сети обратили внимание на то, что Нурмагомедов — россиянин.

«Кроме него не было, с кем сходить на матч?» — осудил его подписчик с ником blackbob1977. «Не видать тебе капитанской повязки в сборной», — добавил doc_havryliuk. «Когда фотка с Кадыровым?» — поинтересовался zobakox.