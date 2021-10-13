«Вопиющий случай»: В Союзе ММА отреагировали на решение Украины по ЧЕ

"На самом деле для меня это вопиющий случай. Даже если это не касается спортсменов Союза ММА России, сборной России, то это в любом случае касается наших российских граждан, которые собрались ехать на соревнование. Непонятно какой президент никем не признанной Федерации нерукопожатен — это, конечно же, считаю настоящим вызовом, и в спорте ни в коем случае так себя вести нельзя", - цитирует Габдуллина "Спорт-Экспресс".