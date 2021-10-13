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В Союзе ММА России отреагировали на решение Украины не пускать россиян на ЧЕ

Газета.Ru
3 часа назад

Глава Союза смешанных единоборств (MMA) России Радмир Габдуллин высказался о запрете Украинской федерации по MMA выступать на чемпионате Европы в Киеве российским бойцам. Ранее глава украинской организации Владимир Тесля заявил, что запрет на участие спортсменов из России было одним из требований организации к Глобальной ассоциации ММА (GAMMA).

«Вопиющий случай»: В Союзе ММА отреагировали на решение Украины по ЧЕ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Габдуллин заявил, что GAMMA не признана в России, а официальный чемпионат Европы по смешанным единоборствам прошел в 2021 году в Казани при организации Международной федерации MMA (IMMAF). По словам функционера, остальные первенства Союз MMA России не считает легитимными.

"На самом деле для меня это вопиющий случай. Даже если это не касается спортсменов Союза ММА России, сборной России, то это в любом случае касается наших российских граждан, которые собрались ехать на соревнование. Непонятно какой президент никем не признанной Федерации нерукопожатен — это, конечно же, считаю настоящим вызовом, и в спорте ни в коем случае так себя вести нельзя", - цитирует Габдуллина "Спорт-Экспресс".

Чемпионат Европы по MMA должен был пройти в Греции, однако он был перенесен из-за лесных пожаров в Грузию. Из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране Глобальная ассоциация ММА (GAMMA) вновь сменила место проведение соревнований. Теперь первенство запланировано на 5-9 ноября в Киеве.

Валуев отреагировал на отказ Украины принимать россиян на чемпионате по ММА

Ранее в Госдуме отреагировали на отказ Украины пускать россиян на чемпионат Европы по ММА.

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