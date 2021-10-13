Деметриус Джонсон про бой Яна и Стерлинга: «Почему Алджамейн вообще стоял на коленях?»

«Мне нравится Стерлинг — он замечательный боец. Но когда я смотрел его бой с Яном, первое, что пришло на ум, когда он пропустил удар коленом: «Ты не должен был находиться в этом положении».
Почему он вообще стоял на коленях? Он сказал, что чувствовал себя так в безопасности. Если бы я тренировал его, я бы ему сказал: «Мы вышли в клетку не для того, чтобы искать безопасное место — вставай на ноги и тащи его в партер, закрывай гард, у тебя отличный грепплинг».
Совершенно ожидаемо, что чертов гопник Ян зарядил ему коленом!» – считает Джонсон.
В марте 2021-го Яна дисквалифицировали за запрещенный удар коленом и лишили пояса UFC.
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