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Деметриус Джонсон про бой Яна и Стерлинга: «Почему Алджамейн вообще стоял на коленях?»

Sports.ru
1 час назад

«Мне нравится Стерлинг — он замечательный боец. Но когда я смотрел его бой с Яном, первое, что пришло на ум, когда он пропустил удар коленом: «Ты не должен был находиться в этом положении».

Деметриус Джонсон про бой Яна и Стерлинга: «Почему Алджамейн вообще стоял на коленях?»
Фото: Sports.ruSports.ru

Почему он вообще стоял на коленях? Он сказал, что чувствовал себя так в безопасности. Если бы я тренировал его, я бы ему сказал: «Мы вышли в клетку не для того, чтобы искать безопасное место — вставай на ноги и тащи его в партер, закрывай гард, у тебя отличный грепплинг».

Совершенно ожидаемо, что чертов гопник Ян зарядил ему коленом!» – считает Джонсон.

В марте 2021-го Яна дисквалифицировали за запрещенный удар коленом и лишили пояса UFC.

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