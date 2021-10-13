«Над этим не стоит шутить». Чемпион мира осудил Хабиба

Российский боксер-профессионал, многократный чемпион России и мира в полутяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с "Рамблер" назвал некорректной шутку Хабиба Нурмагомедова, предложившего наградить бойца ММА Конора Макгрегора медалью за то, что его "избили толпой дагестанцы".
"Это неуместно. Есть вещи, над которыми можно шутить, но в данном случае это просто некорректно"
Не оценил шутку Хабиба и спортивный журналист Дмитрий Губерниев, назвавший ее в своем Telegram-канале "очень странной".
Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Intagramm пост с фотографией Макгрекгора, который якобы просит руководство Следственного комитета вручить ему медаль, так как он стал жертвой избиения со стороны уроженцев Дагестана.
Публикация стала отсылкой к инциденту 2018 года, когда после боя двух спортсменов на чемпионате UFC 299, Нурмагомедов атаковал Макгрегора за пределами ринга, а спутники дагестанца присоединились к нему, устроив массовую потасовку с группой поддержки Конора и персоналом UFC.
Потасовка тогда привела к наложению на Нурмагомедова штрафа в $500 тыс. и его дисквалификации на 9 месяцев.
4 октября москвич Роман Ковалев был избит тремя уроженцами Дагестана в поезде на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии московского метро, после того как попытался заступиться за девушку.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить Романа медалью "Доблесть и отвага", а мэрия Москвы выплатила ему 2 млн руб.
Все трое избивавших Романа были задержаны, им вменяются статьи "Угроза убийства" и "Применения насилия в отношении представителя власти".