Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Шлеменко выиграл бой на турнире промоушена Нурмагомедова

Lenta.ruиещё 19
2 часа назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко победил соотечественника Артура Гусейнова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шлеменко выиграл бой на турнире промоушена Нурмагомедова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бой состоялся в воскресенье, 17 октября, в Сочи и стал главным событием турнира Eagle FC 42. Поединок продлился все три раунда, в которых активнее был Шлеменко. В итоге судьи единогласно отдали победу ему

Для 37-летнего Шлеменко это 61-я победа в MMA. Он также потерпел 13 поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Гусейнов потерпел третье поражение в карьере. Он выиграл девять поединков.

Eagle Fighting Championship — российский промоушен. Им владеет боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Александр Шлеменко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители