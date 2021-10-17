Нурмагомедов поддержал Исмаилова после поражения от Минеева

"Будьте оптимистами и всегда верьте, что будущее лучше, чем настоящее. За Магомеда Исмаилова я всегда переживаю по-особенному, не знаю почему, мы никогда даже не тренировались вместе. Болел за тебя сильно, брат, и переживал, пусть Всевышний поможет тебе, поправляй и не болей", — написал Нурмагомедов в Instagram.