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Хабиб: вчера журналисты напали толпой

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пошутил над количеством журналистов, которые задавали ему вопросы после турнира Eagle FC.

Хабиб: вчера журналисты напали толпой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера журналисты напали толпой», — написал бывший спортсмен в Instagram.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта 2021 года он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

Ранее Нурмагомедов заступился за дагестанский народ после инцидента с избиением москвича в метро.

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