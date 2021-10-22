Александр Емельяненко подерется с Монсоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проведет бой против Джеффа Монсона . Об этом он сообщил в Instagram .

«10 декабря, Россия против США, Емельяненко против Монсона », — написал боец под их общим с Монсоном фото. По каким правилам они подерутся, россиянин не уточнил.

«Да Монсон уже старый, инвалид, еле ходит. Он же не боксер. Сколько лет уже в зале не был. Он же депутат», — заявил боец.

Спортсмены уже встречались в поединке по правилам ММА. Бой состоялся 15 ноября 2012 года и завершился победой Монсона.

На профессиональном уровне в ММА Монсон одержал 60 побед при 26 поражениях. Также тяжеловес регулярно выступал на международных турнирах по грэпплингу и джиу-джитсу. Он дважды становился чемпионом престижного турнира ADCC. Емельяненко за карьеру провел 37 поединков, 28 из которых выиграл, восемь — проиграл, еще один бой с его участием завершился вничью.