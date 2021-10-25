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Федор Емельяненко может провести бой в UFC

Спорт день за днем
1 час назад

<p> </p> <p> Российский боец Федор Емельяненко рассказал об интересе со стороны американской организации UFC. По информации Федора, руководитель UFC Дана Уайт до сих пор желает провести бой с участием Емельяненко.&nbsp; </p> <p> «Я&nbsp;так понимаю, что Дана Уайт поздно понял, что российский рынок огромный. Что российские зрители хотят и&nbsp;ждут появления российских бойцов в&nbsp;UFC. На&nbsp;тот момент у&nbsp;нас не&nbsp;было ни&nbsp;одного бойца, который бился&nbsp;бы в&nbsp;UFC. С&nbsp;большими пробелами&nbsp;— с&nbsp;пробелами в&nbsp;долгие годы... Мне кажется, Дана Уайт тогда сделал большую ошибку, что не&nbsp;взял нас. Плюс когда я&nbsp;вернулся&nbsp;— у&nbsp;нас опять были переговоры. </p> <p> &nbsp;Я&nbsp;сказал: вот моя команда, мы&nbsp;готовы обсуждать контракт, гонорары, и&nbsp;вот моя команда со&nbsp;мной. Мне ответили в&nbsp;достаточно жесткой форме, что тобой мы&nbsp;заинтересованы, а&nbsp;кто там за&nbsp;тобой, нас не&nbsp;интересуют вообще. Это был один из&nbsp;моментов, когда я, так скажем, не&nbsp;пошел. </p> <p> Он&nbsp;до&nbsp;сих пор заявляет... Насколько доходят до&nbsp;меня слухи, он&nbsp;хочет провести хотя&nbsp;бы один бой с&nbsp;моим участием в&nbsp;UFC», - сказал Емельяненко Youtube-каналу Сергея Лодыги.&nbsp; </p> <p> Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года. Федор начал свою карьеру в качестве бойца ММА в японской организации RINGS, в которой провел 11 боев. В 2001 году получил чемпионский пояс в тяжелом весе. В 2002 году стал абсолютным чемпионом RINGS. </p> <p> В период с 2003 по 2010 года признавался лучшим бойцом ММА в тяжелом весе. Многими экспертами признавался лучшим бойцом за всю историю ММА.&nbsp; </p> <p> Емельяненко почти десять лет оставался непобежденным до 26 июня 2010 года. На турнире Strikeforce 26 бразилец Фабрисиу Вердум закончил бой с Федором удушающим приемом. В следующих двух боях Емельяненко также потерпел поражения.&nbsp; </p> <p> Последний бой Федора прошел 23 октября в Москве на турнире Bellator 269. Российский боец в первом раунде отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона. Эта победа стало сороковой в карьере для 45-летнего бойца. Многие эксперты перед началом боя, называли фаворитом в этой паре Тимоти Джонсона. </p> <p> </p>

Федор Емельяненко может провести бой в UFC
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
MMA,Тимоти Джонсон,Дана Уайт,Федор Емельяненко,
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