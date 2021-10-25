Федор Емельяненко может провести бой в UFC

<p> </p> <p> Российский боец Федор Емельяненко рассказал об интересе со стороны американской организации UFC. По информации Федора, руководитель UFC Дана Уайт до сих пор желает провести бой с участием Емельяненко. </p> <p> «Я так понимаю, что Дана Уайт поздно понял, что российский рынок огромный. Что российские зрители хотят и ждут появления российских бойцов в UFC. На тот момент у нас не было ни одного бойца, который бился бы в UFC. С большими пробелами — с пробелами в долгие годы... Мне кажется, Дана Уайт тогда сделал большую ошибку, что не взял нас. Плюс когда я вернулся — у нас опять были переговоры. </p> <p> Я сказал: вот моя команда, мы готовы обсуждать контракт, гонорары, и вот моя команда со мной. Мне ответили в достаточно жесткой форме, что тобой мы заинтересованы, а кто там за тобой, нас не интересуют вообще. Это был один из моментов, когда я, так скажем, не пошел. </p> <p> Он до сих пор заявляет... Насколько доходят до меня слухи, он хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC», - сказал Емельяненко Youtube-каналу Сергея Лодыги. </p> <p> Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года. Федор начал свою карьеру в качестве бойца ММА в японской организации RINGS, в которой провел 11 боев. В 2001 году получил чемпионский пояс в тяжелом весе. В 2002 году стал абсолютным чемпионом RINGS. </p> <p> В период с 2003 по 2010 года признавался лучшим бойцом ММА в тяжелом весе. Многими экспертами признавался лучшим бойцом за всю историю ММА. </p> <p> Емельяненко почти десять лет оставался непобежденным до 26 июня 2010 года. На турнире Strikeforce 26 бразилец Фабрисиу Вердум закончил бой с Федором удушающим приемом. В следующих двух боях Емельяненко также потерпел поражения. </p> <p> Последний бой Федора прошел 23 октября в Москве на турнире Bellator 269. Российский боец в первом раунде отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона. Эта победа стало сороковой в карьере для 45-летнего бойца. Многие эксперты перед началом боя, называли фаворитом в этой паре Тимоти Джонсона. </p> <p> </p>