Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото со своей командой

«Сегодня провели крайнюю тренировку в Дубае. Теперь наша команда выезжает в Абу-Даби. 29 октября на турнире UAE Warriors выступят наши молодые таланты Амру Магомедов и Имамшафи Алиев. 30 октября уже на турнире UFC 267 выступят сразу трое бойцов нашей большой команды — Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и Тагир Уланбеков», — подписал фотографию Хабиб Нурмагомедов.

