Приключения россиян в Абу-Даби. Анонс главных боев UFC 267

Чемпион испугался Яна, наследник Хабиба идет за титулом, а Волков сделает еще одну попытку вернуться в пул претендентов на UFC 267.

Фото: UFC UFC

30 октября в Абу-Даби на "Бойцовском острове" состоится турнир UFC 267. В этот вечер в октагон выйдут сразу 12 россяин. Правда, в главном бое вечера их не будет - за титул подерутся Ян Блахович и Гловер Тейшейра. В числе основных событий бои Пётр Ян - Кори Сэндхаген, Ислам Махачев - Дэн Хукер, Александр Волков - Марчин Тыбура. Поддержите наших бойцов ставкой! Получите 2000 рублей от Winline на первую ставку сразу после регистрации.

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Пётр Ян - Кори Сэндхаген: за Стерлинга получит Сэндхаген

На UFC 267 должен был пройти бой-реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. В их первом поединке россиянин безраздельно владел инициативой, но в порыве эмоций допустил запрещенный удар коленом в голову. Это было не настолько опасно, как выглядит на словах, но Стерлинг сыграл на публику, постарался. Последствия ошибки для Яна оказались плачевными: дисквалификация и потеря титула.

И вот реванш. Стерлинг согласился, но за месяц до боя снялся из-за травмы шеи. Правда, тренировки при этом не прекратил. Кажется, Алджэмейн прекрасно понимает, что больше ошибки Ян не допустит, а значит, быть ему битым. Поэтому и тянет.

Впрочем, рано или поздно выходить в октагон придется, иначе титула можно и лишиться. Ну а UFC предложила Яну замену: за титул временного чемпиона в легчайшем весе россиянин сразится с Кори Сэндхагеном.

Соперник для нашего бойца неприятный: американец хорошо бьет, он вынослив и выше на 10 сантиметров. Но есть одна проблема, которая не позволяет верить в Сэндхагена. На подготовку у него был месяц, провести полноценный тренировочный лагерь за это время невозможно. Ян и так был фаворитом, а теперь в его успехе практически нет сомнений. Вот и букмекер Winline не сомневается в победе россиянина. Поставить на то, что Петр Ян станет временным чемпионом, можно с коэффициентом 1.30. Шансы Кори Сэндхагена оценили котировкой 3.85.

Ислам Махачев - Дэн Хукер: наследник Хабиба не заметит соперника

Ислам Махачев - неофициальный преемник Хабиба Нурмагомедова. По крайней мере, в это очень хочется верить. Дагестанец, правда, имеет на своем счету одно поражение, но случилось оно еще в 2015 году. С тех пор только победы - 8 подряд.

Правда, Махачев пока не сражался с по-настоящему серьезными оппонентами. Видимо, это дело времени. Как и у Петра Яна, соперник Ислама в последний момент поменялся. Махачев должен был драться с экс-чемпионом Рафаэлем дос Аньосом, но тот получил травму. В экстренном порядке его заменил новозеландский боец Дэн Хукер. На его счету 21 победа и 10 поражений и бои с очень серьезными оппонентами.

В другой ситуации Хукер, возможно, и мог бы доставить проблем Махачеву, но сейчас ему нужно выйти на пик формы во второй раз за 5 недель. 25 сентября он победил Насрата Хакпараста единогласным решением. Нормально восстановиться и подготовиться к новому поединку нереально. Так что предстоящий поединок для новозеландца - хорошая возможность подзаработать. А победить должен Махачев, Winline дает на его победу коэффициент 1.15. Сделать ставку на Хукера можно за 5.40.

Александр Волков - Марчин Тыбура: последний шанс Драго?

Александр Волков - уважаемый боец в UFС. Россиянин на хорошем счету, давно в обойме претендентов, но вот выйти на чемпионский бой никак не получается.

Ближе всего Волков подошел к такому поединку в своей первой попытке, но Деррик Льюис нокаутировал его за 11 секунд до конца боя. А ведь Драго побеждал по очкам. Бои с Кёртисом Блэйдсом и Сирилом Ганом - еще два расстройства. Потихоньку за Волковым закрепилась репутация бойца, который хорош с середняками, но не может победить сильнейших. Да и возраст работает против Драго, ему уже 33. И вот заход на новую попытку, возможно, последний.

Чтобы попасть в пул претендентов на титул, россиянину нужно победить Марчина Тыбуру из Польши. Это боец неплохой, но не выдающийся. Правда, для поляка победа над Волковым может стать главным событием в карьере и единственным шансом достичь элиты. Но с соперниками такого уровня у Александра проблем раньше не было. Winline считает Драго явным фаворитом: победа Волкова идет за 1.32, а на Тыбуру можно поставить за 3.30.

Ян Блахович - Гловер Тейшейра: битва суперветеранов не затянется

В главном бое UFC 267 за чемпионский титул в полутяжелом весе сразятся Ян Блахович и Гловер Тейшейра. Бразилец может стать первым в истории бойцом, завоевавшим титул в 41 год. 39 боев, 32 победы и всего одна схватка за титул - в 2014 году Гловер проиграл Джону Джонсу решением судей. В его возрасте многие уже работают экспертами, а он победил 5 раз подряд и добрался до чемпионского боя!

Вот только взять его будет очень сложно. Ян Блахович хоть и всего на 3 года моложе, но находится в прекрасной форме. У него такая же серия из 5 побед подряд, а в марте он нанес первое в карьере поражение Исраэлю Адесанье и завоевал титул.

Нас ждет красивый бой! Правда, вряд ли он будет длинным: у Тейшейры полными были всего 9 из 39 поединков карьеры, да и Блахович умеет и любит побеждать досрочно. Поляк - явный фаворит, поставить на него можно с коэффициентом 1.32, а победа Гловера Тейшейры идёт за 3.35. Неужели суперветеран останется ни с чем?

Хамзат Чимаев - Ли Цзинлян: простой Борзу не помешает

Один из самых перспективных бойцов UFC, гражданин Швеции и уроженец Чечни Хамзат Чимаев возвращается в октагон после более чем годичного простоя. Причины такого перерыва прозаические - пандемия коронавируса и повреждения. Но теперь наконец все позади и Борз готов к бою.

Соперник Хамзата - Ли Цзинлян. Соперник не топовый, но добротный боец, выступления которого запоминаются зрителям. Другой вопрос, что в предстоящем поединке у китайца шансов очень мало, уровень Чимаева выше. Букмекер Winline предлагает поставить на Хамзата Чимаева коэффициентом 1.16, в то время как победа Ли Цзинляна идёт за 5.00.