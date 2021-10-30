Чимаев досрочно победил Ли Джинлианга на турнире UFC 267

Хамзата можно не любить, но он почти феноменален.

Фото: INSTAGRAM.COM/KHAMZAT_CHIMAEV INSTAGRAM.COM/KHAMZAT_CHIMAEV

В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 267. В его основном карде состоялось долгожданное возвращение восходящей звезды лиги Хамзата Чимаева, который ввиду различных причин не бился более года. Соперником чеченца со шведским паспортом стал Ли Джинлианг.

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Специалисты рассматривали Ли как действительно настоящую проверку для Хамзата. Во-первых, у бойца из Поднебесной за спиной более чем солидный опыт в UFC. Во-вторых, в минувшей схватке он роскошным нокаутом победил Сантьяго Понзиниббио, который имел даже чемпионские амбиции и мог похвастать серией из семи побед. Так что на этот раз угроза для Чимаева была реальной. Вряд ли можно было рассчитывать, что Хамзат вновь почти ничего не пропустит или уложит соперника за 19 секунд, как это было в предыдущем бою с Джеральдом Мершертом.

Впрочем, сам Хамзат излучал уверенность перед схваткой и обещал «съесть» Джинлианга. И что произошло потом? Да, всё верно, Борз снова сдержал слово. На деле, выход бойцов в клетку и объявление их профессиональных рекордов заняло больше времени, чем сама схватка.

Со стартовой сиреной Чимаев пошёл на встречу сопернику, ловко нырнул под его локоть и тут же поднял в воздух. Бросок последовал не сразу. Хамзат сделал несколько шагов к сетке, чтобы обратиться к Дане Уайту. Держа на руках огромного Ли, Чимаев бодро кричал президенту UFC: «Дана, я – король».

Ну а после Хамзат вернулся к делам насущным и бросил Джинлианга на канвас. Далее начался разбор Ли в партере. Очень скоро Чимаев начал осыпать его градом ударов. Казалось, ещё немного и вмешается рефери. Но Джинлианг выживал и заставил Хамзата прибегнуть к борьбе. В этом компоненте швед с чеченским паспортом очень хорош. Невзирая на все трепыхания соперника, Хамзат совершил очень плотную попытку удушающего приёма. Ли не сдавался и практически отключился. От тяжёлых последствий его спас рефери, остановивший эту экзекуцию.

Таким образом, Чимаев снова победил. Он сделал это снова в первом раунде, и, что самое главное, снова, как и в прошлом поединке, не пропустил ни одного удара! Воистину задаёшься вопросом, не гений ли Хамзат?! За четыре схватки в UFC он позволил соперникам попасть по себе лишь два раза! Беспрецедентный случай в истории не только лиги, но и всего ММА.