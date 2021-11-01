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Названы лучшие нокауты месяца в MMA

Lenta.ru
49 минут назад

Издание MMA Junkie представило лучшие нокауты октября. Видео решающих ударов доступно на сайте.

Названы лучшие нокауты месяца в MMA
Фото: Instagram / BellatorInstagram / Bellator

Нокаут в исполнении 45-летнего тяжеловеса Федора Емельяненко в схватке с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 попал в число лучших ударов месяца. Россиянин закончил поединок в начале первого раунда.

В числе главных нокаутов октября оказались решающие эпизоды в поединках ведущих лиг мира — Cage Warriors, Bellator, Professional Fighting League (PFL) и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Лучшим нокаутом месяца был признан удар в исполнении Лерона Мерфи, который финишировал Маквана Амирхани на турнире UFC 267. Он нокаутировал оппонента ударом колена.

UFC 267 прошел на «бойцовском острове» в Абу-Даби 30 октября. На турнире выступили сразу несколько российских спортсменов. В частности, титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе завоевал Петр Ян.

MMA,Тимоти Джонсон,Федор Емельяненко,
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