Голикова назвала условие окончания пандемии коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, назвала условие окончания пандемии в стране. По её словам, это произойдёт, если удастся нарастить темп вакцинации. Слова политика приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию. Одновременно нужно пресекать все попытки фальсификации документов о ней, — подчеркнула политик.

Кроме того, она отметила, что почти все регионы ввели QR-коды для посещения общественных мест в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Ситуация по COVID осложнилась в десяти регионах.

Ранее замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно. В противном случае болезнь протекает в форме лёгкой ОРВИ.