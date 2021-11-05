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Голикова назвала условие окончания пандемии коронавируса в России

News.ruиещё 5
5 ноября

Голикова назвала условие окончания пандемии коронавируса в России
Фото: News.ruNews.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, назвала условие окончания пандемии в стране. По её словам, это произойдёт, если удастся нарастить темп вакцинации. Слова политика приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию. Одновременно нужно пресекать все попытки фальсификации документов о ней, — подчеркнула политик.

Кроме того, она отметила, что почти все регионы ввели QR-коды для посещения общественных мест в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Ситуация по COVID осложнилась в десяти регионах.

Ранее замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно. В противном случае болезнь протекает в форме лёгкой ОРВИ.

За минувшие сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса. Скончалось 1192 человека, выздоровели 28,6 тысячи человек, бессимптомно болезнь протекала в 9,3% случаев.

MMA,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,
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