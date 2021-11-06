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Судья остановил бой Харитонова и Мальдонадо и возмутил зрителей

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо на турнире Parus FC. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судья остановил бой Харитонова и Мальдонадо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

41-летний тяжеловес одержал победу техническим нокаутом. Рефери остановил схватку после очередного удара в исполнении Харитонова и развел бойцов. Зрители выражали возмущение подобным решением судьи. Сами бойцы также проявили недовольство. Харитонов разводил руками, а Мальдонадо сигнализировал о желании продолжать поединок.

В августе Харитонов потерпел поражение в схватке с Чейком Конго под эгидой Bellator. Соперник россиянина применил удушающий прием.

41-летний Мальдонадо в очередной раз уступил в схватке с представителем России. Над бразильцем уже одерживали победы Иван Штырков, Михаил Мохнаткин и Федор Емельяненко.

MMA,Иван Штырков,Михаил Мохнаткин,Фабио Мальдонадо,Сергей Харитонов,Федор Емельяненко,
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