Судья остановил бой Харитонова и Мальдонадо

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо на турнире Parus FC. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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41-летний тяжеловес одержал победу техническим нокаутом. Рефери остановил схватку после очередного удара в исполнении Харитонова и развел бойцов. Зрители выражали возмущение подобным решением судьи. Сами бойцы также проявили недовольство. Харитонов разводил руками, а Мальдонадо сигнализировал о желании продолжать поединок.

В августе Харитонов потерпел поражение в схватке с Чейком Конго под эгидой Bellator. Соперник россиянина применил удушающий прием.