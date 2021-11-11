Брат Хабиба опубликовал пост в Instagram после задержания

Усман Нурмагомедов после информации о задержании опубликовал фото в сторис Instagram, заявив, что он находится в зале на тренировке.

Фото: Instagram Instagram

При этом транспортная полиция подтвердила задержание Нурмагомедова.

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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова и его товарищ Камал Идрисов были задержаны в аэропорту Шереметьево по прилету из Махачкалы.

Полиция подозревает, что молодые люди совершили наезд на автомобиле на сотрудника правоохранительных органов на КПП в Каспийске. В Дагестане против Нурмагомедова и Идрисова возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

Как сообщает телеграм-канал 112, в момент наезда машина была без номеров, 39-летний полицейский госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.