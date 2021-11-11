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«Кто где, мы в зале»: брат Хабиба опубликовал пост в Instagram после задержания

Вероника Полынина
1 час назад

Усман Нурмагомедов после информации о задержании опубликовал фото в сторис Instagram, заявив, что он находится в зале на тренировке.

Брат Хабиба опубликовал пост в Instagram после задержания
Фото: InstagramInstagram

При этом транспортная полиция подтвердила задержание Нурмагомедова.

скриншот

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова и его товарищ Камал Идрисов были задержаны в аэропорту Шереметьево по прилету из Махачкалы.

Брат Хабиба задержан в Шереметьево

Полиция подозревает, что молодые люди совершили наезд на автомобиле на сотрудника правоохранительных органов на КПП в Каспийске. В Дагестане против Нурмагомедова и Идрисова возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

Как сообщает телеграм-канал 112, в момент наезда машина была без номеров, 39-летний полицейский госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

23-летний Усман Нурмагомедов - боец смешанных единоборств, входит в топ-3 рейтинга легкого веса Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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