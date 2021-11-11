Брат Хабиба опубликовал пост в Instagram после задержания

Усман Нурмагомедов после информации о задержании опубликовал фото в сторис Instagram, заявив, что он находится в зале на тренировке.
При этом транспортная полиция подтвердила задержание Нурмагомедова.
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова и его товарищ Камал Идрисов были задержаны в аэропорту Шереметьево по прилету из Махачкалы.
Полиция подозревает, что молодые люди совершили наезд на автомобиле на сотрудника правоохранительных органов на КПП в Каспийске. В Дагестане против Нурмагомедова и Идрисова возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.
Как сообщает телеграм-канал 112, в момент наезда машина была без номеров, 39-летний полицейский госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
23-летний Усман Нурмагомедов - боец смешанных единоборств, входит в топ-3 рейтинга легкого веса Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.