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Появились кадры с братом Хабиба в полицейском участке

Вероника Полынина
1 час назад

СМИ опубликовали видео двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова из отделения полиции в аэропорту Шереметьево.

На записи, опубликованной Life.ru, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов сидит на лавочке, а когда замечает, что его снимают, пытается уклониться от камеры.

Брат Хабиба задержан в Шереметьево

Усмана Нурмагомедова и его товарища Камала Идрисова в четверг, 11 ноября, задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в наезде на автомобиле на сотрудника полиции.

Инцидент произошел в Каспийске. По информации телеграм-канала 112, Нурмагомедов и Идрисов управляли автомобилем без номерных знаков. После наезда на полицейского они поехали в Махачкалу, откуда улетели в Москву.

После того, как в интернете появились сообщения о задержании Нурмагомедова, он опубликовал в Instagram фото, якобы сделанное в спортивном зале, и сообщил, что находится на тренировке.

Тем не менее, транспортная полиция подтвердила задержание Нурмагомедова и Идрисова. СК РФ возбудил уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

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