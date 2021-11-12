Брату Нурмагомедова грозит пожизненный срок

«Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль, и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов », — сообщил юрист.

11 ноября стало известно о том, что двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова был задержан в Москве по подозрению в наезде на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, боец вместе с товарищем Камалом Идрисовым наехал на капитана полиции Алексея Назарова. Инцидент произошел на КПП аэропорта в Каспийске. После этого двое молодых людей улетели в Москву. Спортсмена задержали в столичном аэропорту Шереметьево.