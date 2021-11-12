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Брату Нурмагомедова грозит пожизненный срок

Елена Прошина
37 минут назад

Адвокат Александр Добровинский высказался о задержании российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова, который является братом Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

Брату Нурмагомедова грозит пожизненный срок
Фото: InstagramInstagram

«Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль, и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — сообщил юрист.

По его словам, в этом случае предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока.

«В любом случае наказание зависит от тяжести вреда, нанесенного сотруднику ГИБДД», — отметил Добровинский.

11 ноября стало известно о том, что двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова был задержан в Москве по подозрению в наезде на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, боец вместе с товарищем Камалом Идрисовым наехал на капитана полиции Алексея Назарова. Инцидент произошел на КПП аэропорта в Каспийске. После этого двое молодых людей улетели в Москву. Спортсмена задержали в столичном аэропорту Шереметьево.

Пострадавший сотрудник получил гематому головы и ушибы теменной области. Его госпитализировали. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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