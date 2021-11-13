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Брата Нурмагомедова под конвоем отправили в Дагестан

Lenta.ru
52 минуты назад

Бойца смешанного стиля (MMA), двоюродного брата дагестанского бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана отправили в Махачкалу, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Брата Нурмагомедова под конвоем отправили в Дагестан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молодого человека в пятницу, 12 ноября, под конвоем посадили на самолет в 23:20. Вместе с Нурмагомедовым полиция доставила в аэропорт его друга Камала Идрисова. Обоих подозревают в наезде на человека в Дагестане.

Усмана Нурмагомедова задержали в Москве в четверг, 11 ноября, в аэропорту Шереметьево. По данным полиции, брат известного спортсмена вместе с другом, находившимся с ним в машине во время инцидента, совершил наезд на человека в Дагестане. После происшествия молодые люди вылетели в Москву.

Позже стало известно, что машина, в которой находился спортсмен, сбила полицейского, командированного из Нижнего Новгорода. По одной из версий, Нурмагомедов с другом опаздывали на рейс и по этой причине проигнорировали требование сотрудника полиции остановить автомобиль. Возбуждено уголовное дело.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Аэропорт Шереметьево,газета "Известия",
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