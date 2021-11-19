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Монсон захотел снять фильм о Донбассе

Елена Прошина
28 минут назад

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон намерен снять фильм о жизни в Луганской и Донецкой народных республиках в условиях продолжающегося военного конфликта, пишет «Луганский информационный центр».

Монсон захотел снять фильм о Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считаем, что кроме русского народа, большинство людей на Западе уже забыли о конфликте, который здесь (в Донбассе) идет. Мы хотим (созданием фильма) показать западному миру, что эта война еще идет, люди страдают из-за этого конфликта. И мы хотим помогать людям (в Донбассе), как можем, например, делая этот фильм», - сказал Монсон во время состоявшейся в Луганске тренировки с молодыми спортсменами.

По его словам, он решил снять такой фильм, так как ему «обидно видеть неправильную историю конфликта (в Донбассе) в западных СМИ».

Монсон сообщил, что у него уже была встреча с главой ЛНР Леонидом Пасечником, поддержавшем идею создания фильма.

«Как и нам, ему не нравится неправильный западный нарратив про конфликт и про то, как тут (в ЛНР и ДНР) живут люди», - заявил Монсон.

Джефф Монсон – американский боец ММА. В сентябре 2014 года он вышел на ринг под гимн «Вставай, Донбасс». В 2015 году получил российский паспорт, а годом позже – гражданство самопровозглашенной ЛНР. В сентябре 2016 года открыл на базе Луганского авиационно-спортивного клуба школу смешанных единоборств. В 2018 году был избран депутатом совета Красногорского городского округа Московской области.

MMA,Леонид Пасечник,Джефф Монсон,
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