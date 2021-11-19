Монсон захотел снять фильм о Донбассе

«Мы считаем, что кроме русского народа, большинство людей на Западе уже забыли о конфликте, который здесь (в Донбассе) идет. Мы хотим (созданием фильма) показать западному миру, что эта война еще идет, люди страдают из-за этого конфликта. И мы хотим помогать людям (в Донбассе), как можем, например, делая этот фильм», - сказал Монсон во время состоявшейся в Луганске тренировки с молодыми спортсменами.