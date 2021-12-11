Хабиб, Усман и Намаюнас получили награды от World MMA Awards

Россиянин стал обладателем награды за лучший сабмишен (бой против Джастина Гейджи в 2020 году).
Победители в других номинациях–
Боец года – Камару Усман;
Боец года среди женщин – Роуз Намаюнас;
Прорыв года – Брендон Морено;
Интернациональный боец года – Исраэль Адесанья;
Бой года – Дейвесон Фигередо против Брэндона Морено на UFC 256;
Нокаут года – Хоакин Бакли против Импы Касанганая на UFC Fight Night 179;
Тренер года – Тревор Уиттман.
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