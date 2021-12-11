Хабиб, Усман и Намаюнас получили награды от World MMA Awards

Россиянин стал обладателем награды за лучший сабмишен (бой против Джастина Гейджи в 2020 году).

Победители в других номинациях–

Боец года – Камару Усман;

Боец года среди женщин – Роуз Намаюнас;

Прорыв года – Брендон Морено;

Интернациональный боец года – Исраэль Адесанья;

Бой года – Дейвесон Фигередо против Брэндона Морено на UFC 256;

Нокаут года – Хоакин Бакли против Импы Касанганая на UFC Fight Night 179;

Тренер года – Тревор Уиттман.

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