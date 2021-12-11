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1 час назад

Хабиб, Усман и Намаюнас получили награды от World MMA Awards

Россиянин стал обладателем награды за лучший сабмишен (бой против Джастина Гейджи в 2020 году).

Хабиб, Усман и Намаюнас получили награды от World MMA Awards
Фото: Sports.ruSports.ru

Победители в других номинациях–

Боец года – Камару Усман;

Боец года среди женщин – Роуз Намаюнас;

Прорыв года – Брендон Морено;

Интернациональный боец года – Исраэль Адесанья;

Бой года – Дейвесон Фигередо против Брэндона Морено на UFC 256;

Нокаут года – Хоакин Бакли против Импы Касанганая на UFC Fight Night 179;

Тренер года – Тревор Уиттман.

Чейл Соннен: «Конор прав. Хабиб проваливал взвешивания, но не рискнул подняться в весе»

Порье – о Хабибе: «Благодаря его помощи мы построили колодцы и восстановили дома в Уганде»

MMA,Хоакин Бакли,Роуз Намаюнас,Чейл Соннен,
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