Турнир по MMA в Москве завершился массовой дракой

Турнир по смешанным единоборствам промоушена World Ertaymash Federation (WEF) 111: Selection 38, проходивший 11 декабря в Москве, завершился массовой дракой с участием бойцов. По окончании одного из поединков между двумя спортсменами завязалась потасовка, к которой впоследствии присоединились ещё несколько десятков человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Красный замок».

Турнир проходил в дворце борьбы имени Ивана Ярыгина и включал в себя 38 поединков. Массовая драка разгорелась после того, как двое спортсменов решили выяснить отношения в клетке, после чего один из них ударил противника коленом в прыжке. После этого в клетку выбежали десятки человек, спровоцировав потасовку.

Усилиями организаторов и полиции конфликт удалось погасить.