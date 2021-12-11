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1 час назад

Турнир по MMA в Москве завершился массовой дракой бойцов

Турнир по смешанным единоборствам промоушена World Ertaymash Federation (WEF) 111: Selection 38, проходивший 11 декабря в Москве, завершился массовой дракой с участием бойцов. По окончании одного из поединков между двумя спортсменами завязалась потасовка, к которой впоследствии присоединились ещё несколько десятков человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Красный замок».

Турнир по MMA в Москве завершился массовой дракой
Фото: flickr.comflickr.com

Турнир проходил в дворце борьбы имени Ивана Ярыгина и включал в себя 38 поединков. Массовая драка разгорелась после того, как двое спортсменов решили выяснить отношения в клетке, после чего один из них ударил противника коленом в прыжке. После этого в клетку выбежали десятки человек, спровоцировав потасовку.

Усилиями организаторов и полиции конфликт удалось погасить.

Ранее сообщалось, что хоккеисты тольяттинского «Волгаря» и самарской «Кометы» устроили массовую драку во время матча. В драке принимали участие все находившиеся на льду юные спортсмены.

MMA,Иван Ярыгин,
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