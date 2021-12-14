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1 час назад

Хабиб Нурмагомедов открыл футбольное агентство

Бывший чемпион UFC в легком весе и владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов открыл футбольное агентство.

Хабиб Нурмагомедов открыл футбольное агентство
Фото: InstagramInstagram

«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с [Кларенсом] Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов.

У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», – сказал Нурмагомедов.

MMA,Футбол,Хабиб Нурмагомедов,
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