Американский тренер рассказал, чем боксер Бетербиев похож на Хабиба

"Бетербиев стал чемпионом по другим причинам, а не только потому, что сильный. Да, он несомненно демонстрирует правильный настрой. Мне кажется, что он родился в том регионе, где это чуть больше распространено. В этом плане он похож на Хабиба — возможно, величайшего бойца всех времен, чемпиона UFC, который недавно завершил карьеру. У него есть менталитет воина", — сказал Атлас.