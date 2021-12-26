Американский тренер рассказал, чем боксер Бетербиев похож на Хабиба

Известный американский тренер Тедди Атлас на YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas рассказал о сходствах в характере российского боксера Артура Бетербиева и бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
"Бетербиев стал чемпионом по другим причинам, а не только потому, что сильный. Да, он несомненно демонстрирует правильный настрой. Мне кажется, что он родился в том регионе, где это чуть больше распространено. В этом плане он похож на Хабиба — возможно, величайшего бойца всех времен, чемпиона UFC, который недавно завершил карьеру. У него есть менталитет воина", — сказал Атлас.
Напомним, что 18 декабря Бетербиев защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна. Россиянин одержал победу в девятом раунде, проведя нокаут.
Таким образом он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Теперь на счету 36-летнего боксера 17 побед в 17 боях, которые заканчивались нокаутом. Ранее президент Чеченской республики Размзан Кадыров отреагировал на победу Бетербиева в чемпионском поединке.