Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Американский тренер рассказал, чем боксер Бетербиев похож на Хабиба

Известный американский тренер Тедди Атлас на YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas рассказал о сходствах в характере российского боксера Артура Бетербиева и бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Американский тренер рассказал, чем боксер Бетербиев похож на Хабиба
Фото: InstagramInstagram

"Бетербиев стал чемпионом по другим причинам, а не только потому, что сильный. Да, он несомненно демонстрирует правильный настрой. Мне кажется, что он родился в том регионе, где это чуть больше распространено. В этом плане он похож на Хабиба — возможно, величайшего бойца всех времен, чемпиона UFC, который недавно завершил карьеру. У него есть менталитет воина", — сказал Атлас.

Напомним, что 18 декабря Бетербиев защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна. Россиянин одержал победу в девятом раунде, проведя нокаут.

Таким образом он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Теперь на счету 36-летнего боксера 17 побед в 17 боях, которые заканчивались нокаутом. Ранее президент Чеченской республики Размзан Кадыров отреагировал на победу Бетербиева в чемпионском поединке.

Последние новости
MMA,Маркус Браун,Артур Бетербиев,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители