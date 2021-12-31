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5 часов назад

Выдворенного из России бойца ММА Чоршанбиева задержали в Душанбе. Ему грозит 15 лет тюрьмы

Таджикский боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев, депортированный из России, был задержан местными правоохранительными органами сразу по прилёте в столицу Таджикистана Душанбе. Об этом информирует «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на Pamir Daily News.

Спортсмен обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана —возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды, а также за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. При отягчающих обстоятельствах ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Бойца ММА выдворили из России

Напомним, Чоршанбиев был задержан в Москве за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав. Летом блогер записал видео езды по этому тоннелю, а затем разместил его в соцсетях. В скором времени роликом заинтересовались сотрудники полиции. 26-летнего Чоршанбе задержали, когда он ехал по МКАДу, и доставили в отдел. Как выяснилось, с собой у него не было прав российского образца. Кроме того, отсутствовала страховка ОСАГО.

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