Фергюсон оскорбил Хабиба

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон высмеял введение главой промоушена Eagle FC Хабибом Нурмагомедовым новой весовой категории в его лиге.
Фергюсон, комментируя решение Нурмагомедова, заявил, что «старый жиртрест продолжает налегать на всякие вкусняшки», которые «откладываются в его бедрах».
«Ха-ха – он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» – приводит слова Фергюсона «Чемпионат».
Нурмагомедов в своей лиге Eagle MMA ввел промежуточную весовую категорию до 75 килограммов. Он также заявлял, что «не хотел бы, чтобы Eagle FC называли промоушеном из России», это «мировой промоушен с главным офисом в Майами».
В октябре 2020 года чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.