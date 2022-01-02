Фергюсон оскорбил Хабиба

Фергюсон, комментируя решение Нурмагомедова, заявил, что «старый жиртрест продолжает налегать на всякие вкусняшки», которые «откладываются в его бедрах».

«Ха-ха – он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» – приводит слова Фергюсона «Чемпионат».

Нурмагомедов в своей лиге Eagle MMA ввел промежуточную весовую категорию до 75 килограммов. Он также заявлял, что «не хотел бы, чтобы Eagle FC называли промоушеном из России», это «мировой промоушен с главным офисом в Майами».