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2 часа назад

Фергюсон назвал Нурмагомедова «старым жиртрестом»

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон высмеял введение главой промоушена Eagle FC Хабибом Нурмагомедовым новой весовой категории в его лиге.

Фергюсон оскорбил Хабиба
Фото: InstagramInstagram

Фергюсон, комментируя решение Нурмагомедова, заявил, что «старый жиртрест продолжает налегать на всякие вкусняшки», которые «откладываются в его бедрах».

«Ха-ха – он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» – приводит слова Фергюсона «Чемпионат».

Нурмагомедов в своей лиге Eagle MMA ввел промежуточную весовую категорию до 75 килограммов. Он также заявлял, что «не хотел бы, чтобы Eagle FC называли промоушеном из России», это «мировой промоушен с главным офисом в Майами».

Сбил полицейского: в Шереметьево задержали брата Хабиба Нурмагомедова

В октябре 2020 года чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.

MMA,Джастин Гэтжи,Аэропорт Шереметьево,
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