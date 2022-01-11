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55 минут назад

В Казахстане задержан боец ММА Хамитов

Силовики задержали в Казахстане бойца ММА Куата Хамитова, который публично выражал поддержку участникам протестов в республике. Об этом пишет «Чемпионат».

В Казахстане задержан боец ММА Хамитов
Фото: InstagramInstagram

О задержании спортсмена, по данным издания, сообщила его сестра.

«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали братишку, спортсмена Куата Хамитова. 10 омоновцев избили, связали руки и ноги», - рассказала она.

По словам матери Хамитова, ей заявили, что ее сын – «зачинщик».

«Сказали, что он зачинщик, и, не разбираясь ни в чем, увезли моего сына, хотя все эти дни он был дома», - пояснила она в интервью на YouTube-канале БАСЕ.

При этом ранее Куат Хамитов в соцсетях заявлял, что он «всегда с народом» и поддержал участников протестов в Жанаозене и Актау.

2 января в Казахстане начались акции протеста. Первый митинг из-за роста стоимости газа для населения прошел в Жанаозене. Затем акции начались и в других крупных городах Казахстана. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие.

В результате столкновений есть погибшие и раненые. В стране было введено чрезвычайное положение и начата контртеррористическая операция. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к главам стран ОДКБ, которые отправили в Казахстан миротворцев

MMA,Куат Хамитов,МВД,
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