Боец UFC потребовал боя с Чимаевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту. Пост доступен в Twitter.

Фото: UFC UFC

35-летний бразилец попросил у главы промоушена организовать ему поединок против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Бернс опубликовал обработанное фото, где бойцы стоят друг напротив друга якобы на битве взглядов. За восемь часов пост набрал более 15 тысяч лайков.

Бернс не дрался с июля 2021 года. Тогда бразилец оказался сильнее Стивена Томпсона. В феврале того е года Бернс уступил в схватке за титул чемпиона промоушена в полусреднем весе, проиграв нокаутом действующему обладателю пояса Камару Усману.

Чимаев не потерпел ни единого поражения в MMA. На его счету четыре победы под эгидой UFC. Первые три он добыл за 66 дней, что стало рекордом промоушена. Затем последовал перерыв из-за осложнений, вызванных коронавирусом.