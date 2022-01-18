«Я бы с удовольствием приехал к этой уродливой картофелине из России Петру Яну и избил его на глазах у его соотечественников, а потом бы взял российский флаг в руки, — приводит слова Сехудо MMAJunkie. - Да, я завалю этого парня. Он — отличный боец, что касается позиции, хладнокровия и дистанции. Однако я слишком большой соперник для него и слишком умен.