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27 минут назад

Олега Тактарова избили в Мексике

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров был избит в Мексике, сообщил в своём телеграм-канале журналист Александр Лютиков. Причиной конфликта стало то, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля.

Олега Тактарова избили в Мексике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я попросил не терроризировать людей, предъявляйте все претензии ко мне. Они пускай идут домой. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, на мне были наручники надеты.

Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал не двигался, но меня продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру. Оказалось, что это федеральная полиция, они со мной обошлись профессионально», — рассказал Тактаров.

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется.

Тактаров рассказал, как повёл бы себя на встрече с Путиным

Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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