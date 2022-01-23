Хабиб пригласил блогера Пола в свой промоушен

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а ныне глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter пригласил известного блогера Джейка Пола в свой промоушен.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.