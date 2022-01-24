Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
1 час назад

UFC подтвердил бой Волкова с Аспиналлом в Лондоне

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил, что главным событием турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне станет поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

UFC подтвердил бой Волкова с Аспиналлом в Лондоне
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба промоушена, турнир пройдёт 19 марта на стадионе «O2 Арена».

33-летний россиянин за свою карьеру одержал 34 победы и потерпел девять поражений. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 267 в ноябре, Волков одолел поляка Марчина Тыбуру.

На счету Аспиналла — 11 побед и два поражения в MMA, а в UFC британец имеет серию из четырёх выигранных боёв.

Ранее тренер Волкова признался, что считает россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

MMA,Александр Волков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители