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2 часа назад

Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о фаворитах Лиги чемпионов. По мнению россиянина, ими являются пять команд.

Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов Лиги чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не знаю, это очень сложный вопрос. Есть несколько команд. Бывает так, что некоторые начинают сезон слабо, но потом набирают ход, бывает и наоборот, не знаю, как всё будет. Но если я должен был бы выбирать, то записал бы в фавориты «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ и «Реал Мадрид». И, конечно, никогда не нужно забывать о «Баварии». Вот эти пять команд. Сейчас ПСЖ будет играть с «Реалом». Выбрать очень сложно», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMAJunkie в YouTube.

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов начнутся 15 февраля.

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