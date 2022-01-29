Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов Лиги чемпионов

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не знаю, это очень сложный вопрос. Есть несколько команд. Бывает так, что некоторые начинают сезон слабо, но потом набирают ход, бывает и наоборот, не знаю, как всё будет. Но если я должен был бы выбирать, то записал бы в фавориты «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ и «Реал Мадрид». И, конечно, никогда не нужно забывать о «Баварии». Вот эти пять команд. Сейчас ПСЖ будет играть с «Реалом». Выбрать очень сложно», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMAJunkie в YouTube.