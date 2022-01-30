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59 минут назад

Федор Емельяненко может провести реванш с Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в последнем поединке в карьере может провести реванш против американца Райана Бейдера. Об этом ТАСС сообщили в Bellator.

Федор Емельяненко может провести реванш с Бейдером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье Бейдер победил члена команды Емельяненко Валентина Молдавского единогласным решением судей. Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в 2019 году.

"Да, есть такой вариант с реваншем. Но у нас на горизонте бой Бейдер-Конго. Поэтому посмотрим, что будет", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что летом Емельяненко проведет последний бой в карьере. Bellator собирается провести этот поединок в России.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. 38-летний Бейдер одержал 29 побед и потерпел восемь поражений.

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