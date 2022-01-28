Минеев может провести бой по правилам бокса

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев не исключил, в 2022 году проведёт поединок по правилам бокса.

«Все зависит от предложения. У нас идет диалог с Владимиром Хрюновым, с РЕН ТВ », — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Минеев напомнил, что бокс — этот вид спорта, которому он отдал много времени. Боец уверен, что сможет порадовать публику, и, возможно, даже чем-то удивить.