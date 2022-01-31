Россиянин Забит Магомедшарипов намекнул на возвращение в UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов в своём Instagram пообещал «кого-то уничтожить» и назвал дату 28 февраля. Предположительно, таким образом спортсмен решил назвать дату своего следующего боя.

Фото: vk.com/zabitmagomedsharipovmma vk.com/zabitmagomedsharipovmma

28 февраля кое-кого просто уничтожу, — написал Забит под видео, где он проводит тренировку в октагоне.

Последний поединок россиянин провёл в ноябре 2019 года. В апреле прошлого года он был исключён из рейтингов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в связи с длительным простоем, который был вызван многочисленными травмами.

Отметим, что 28 февраля состоится турнир UFC Fight Night. К тому же менеджер Магомедшарипова Али Абдель-Азиз ранее сообщил, что собирается на этой неделе провести переговоры с руководством UFC относительно следующего боя Забита.

30-летний спортсмен одержал 18 побед по правилам ММА при одном поражении.