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49 минут назад

Россиянин Забит Магомедшарипов намекнул на возвращение в UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов в своём Instagram пообещал «кого-то уничтожить» и назвал дату 28 февраля. Предположительно, таким образом спортсмен решил назвать дату своего следующего боя.

Россиянин Забит Магомедшарипов намекнул на возвращение в UFC
Фото: vk.com/zabitmagomedsharipovmmavk.com/zabitmagomedsharipovmma

28 февраля кое-кого просто уничтожу, — написал Забит под видео, где он проводит тренировку в октагоне.

Последний поединок россиянин провёл в ноябре 2019 года. В апреле прошлого года он был исключён из рейтингов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в связи с длительным простоем, который был вызван многочисленными травмами.

Отметим, что 28 февраля состоится турнир UFC Fight Night. К тому же менеджер Магомедшарипова Али Абдель-Азиз ранее сообщил, что собирается на этой неделе провести переговоры с руководством UFC относительно следующего боя Забита.

30-летний спортсмен одержал 18 побед по правилам ММА при одном поражении.

Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев примет участие в турнире UFC Fight Night 204. Его соперником будет валлиец Джек Шор. Встреча состоится 19 марта в Лондоне.

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