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2 часа назад

Хабиб - о набранном весе: хорошего человека должно быть много

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов с шуткой ответил на вопрос бойца Bellator и Eagle FC Сергея Харитонова о набранном весе, передает "Спорт-Экспресс".

Нурмагомедов рассказал о набранном весе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нурмагомедов и Харитонов встретились после турнира Eagle FC 44. Харитонов спросил у Нурмагомедова, достиг ли он весовой отметки в 95 килограммов, на что получил ответ, что экс-чемпион весит в районе 90 килограммов.

"А что поделать? Хорошего человека должно быть много", – сказал Хабиб.

Ранее сообщалось, что российский боец Сергей Харитонов победил нидерландца Тайрона Спонга в главном бою турнира лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44 в Майами. Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.

Отметим, что Спонг не дрался в ММА с 2014 года. 41-летний Харитонов за свою карьеру в ММА одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу.

Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

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