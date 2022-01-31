Нурмагомедов высказался о введении в России Fan ID

«Честно говоря, я мало знаю про Fan ID. Я слышал в медиа — захожу на сайты, читаю, смотрю. Но, честно, я мало читал об этом. Мне надо больше узнать о Fan ID. А так — безопасность на первом месте», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».