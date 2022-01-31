Умар Нурмагомедов: до клетки дохожу всё реже и реже

«Всё, что от меня требуется — это тренировки. Каждый день, утром и вечером, я в зале. По разным причинам до клетки дохожу всё реже и реже. Остаётся не отпускать руки и продолжать пахать и пахать. Тяжёлый труд окупится», — написал в своём «инстаграме» Умар Нурмагомедов.