Хабиб вспомнил о бое с Макгрегором

"Я ждал этого боя. Очень хотел драться, я был очень уверен в себе, потому что занимался этим всю жизнь. Моя мотивация была выше. Мы совершенно разные люди. Это касается и человеческих качеств и спорта. Хотел показать, что мы на разном уровне, хотел показать это миллионам людей. Я был мотивирован его личностью и тем, что он представляет. Мною двигало много вещей, двигало то, что он нравился миллионам людей", — сказал Нурмагомедов.