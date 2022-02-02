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1 час назад

«Надеюсь, они исправятся и станут лучше»: Тактаров обратился к мексиканцам после избиения

Актер, кинопродюсер и бывший боец MMA Олег Тактаров после избиения в Мексике обратился к жителям страны. Заявление он опубликовал на своей странице в Instagram перед вылетом в Москву.

«Надеюсь, они исправятся и станут лучше»: Тактаров обратился к мексиканцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Едем из Мексики домой. Надеюсь мексиканцы исправятся, извинятся и станут лучше или хотя бы, как раньше», — написал Тактаров.

Пользователи соцсети в комментариях к посту обрадовались сообщению бывшего бойца MMA и стали желать ему мягкой посадки. Также многие поддержали Тактарова в адресованной жителям Мексики критике из-за возросшей криминальной активности в стране.

Ранее актер рассказал поклонникам, что уже полностью здоров и его раны затянулись.

Об избиении Тактарова в Мексике стало известно 22 января.

Инцидент произошел в штате Кинтана-Роо. По словам Тактарова, неизвестные сначала вырубили его битой и пока он был без сознания связали и продолжили избивать. От смерти бывшего бойца MMA спасла полиция.

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